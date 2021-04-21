شكرا لقرائتكم خبر عن صابر حسين: شباب الأهلي استحق الفوز بدوري المرتبط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر صابر حسين، مدرب فريق الشباب لكرة اليد، مواليد 2000، بالنادي الأهلي عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين، لافتًا إلى أن الفريق استحق الفوز على الزمالك والتتويج بلقب البطولة، في المباراة التي جمعت الفريقين بختام منافسات البطولة.

وأوضح أن الفريق أظهر شخصيته الحقيقية أمام الزمالك، ونجح في فرض هيمنته لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 31-27، وأن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية خلال المباراة.

وأشار إلى أن الفريق قدم مباريات قوية للغاية على مدى مباريات البطولة، التي شهدت صعوبات عديدة، وعانى خلالها الفريق من المعوقات العديدة التي تخطاها في طريقه نحو الفوز باللقب.

وأضاف مدرب الفريق أن الأهلي يملك قاعدة مميزة من العناصر الشابة التي تمثل أفضل تدعيم لمستقبل كرة اليد في النادي، وأنه فخور للغاية بتدريب هذه المجموعة المميزة من اللاعبين.