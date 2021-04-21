شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن حسم التأهل رسميًا أمام نكانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز اختبارًا مهمًا أمام نكانا الزامبى، فى الثالثة عصرًا اليوم الأربعاء، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.

ويحتل بيراميدز وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى «الكاف» مهمة إدارة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى للنيجيري جوزيف أوجابور حكمًا للمباراة ويعاونه المساعد الأول النيجيري إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو، سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي، ولم يسبق أن أدار أوجابور أي مباراة للفريقين، وقاد مباراة واحدة في النسخة الحالية للكونفيدرالية بين الاتحاد البيضاوي المغربي وإيساك البنيني ، وسبق أن أصدر «الكاف» قرارًا بمنع الحكم النيجيري من إدارة المباريات لمدة عام، بسبب محاولة للتلاعب في النتائج.