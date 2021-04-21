شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبيى فى مجموعة نارية بأولمبياد طوكيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوقعت القرعة التى أجريت فى مدينة زيوريخ السويسرية المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عاما والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان، المكسيك، جنوب أفريقيا، فرنسا.

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، هندوراس، نيوزيلندا، رومانيا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، إسبانيا، مصر، أستراليا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية.

وكان من المفترض أن تقام الأولمبياد الصيف الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتنطلق أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو وتنتهي في 8 أغسطس، على أن يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، يتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية مباشرة.

وقسمت المنتخبات الـ16 قبل القرعة إلى 4 مستويات وفقا لنتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا تحت 23 عاما في 2019.