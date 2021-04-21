شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد سموحة ومباراة بيراميدز في الكونفيدرالية.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق اليوم الأربعاء 21-4-2021 عدة مباريات ضمن منافسات الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والإيطالي وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعرض «المصري اليوم» خلال السطور التالية مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يلتقي فريق النادي الأهلي مع نظيره سموحة على استاد السلام في مباراة مؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويذاع اللقاء على قناة On time sports 1 في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، بينما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره نكانا الزامبي ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرًا وتنقله قناة bein sports 6.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، يواجه توتنهام هوتسبير نظيره ساوثهامبتون، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29، ويذاع اللقاء في تمام السابعة مساءً على لقاء bein sports 2 premium.

كما يلتقي أستون فيلا بنظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر البطولة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً، وتذاع عبر قناة bein sports 1 premium.

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وفي الدوري الإسباني الممتاز، يواجه قاديش ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ31، ويذاع اللقاء في تمام العاشرة مساءً، على قناة bein sports 1.

وفي الدوري الإيطالي الممتاز، يلتقي ميلان مع ساسولو ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر البطولة، وتذاع المباراة على bein sports 3، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويلعب يوفنتوس مع بارما ضمن منافسات نفس الجولة، وتذاع المباراة على قناة bein sports 6، في تمام التاسعة إلا الربع مساءً.