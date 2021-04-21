هل يرحل ساسي ؟.. شوبير يوجه رسالة لإدارة الزمالك ويكشف مصير تجديد العقد من النجم التونسي



الشارقة - اميمة ياسر -

طالب الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة نادي الزمالك بتوضيح الصورة العامة بشأن بعض الأمور داخل فريق الكرة بالقلعة البيضاء ومن بينها موقف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق قبل نهاية الموسم.

وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: “هناك حملات من الكثير من جماهير نادي الزمالك على لاعبي الفريق ولكن المطلوب من إدارة الزمالك تحديد أهدافها خلال الفترة المقبلة، من فترة سمعنا عن تجديد ساسي هيجدد أو لا ما تقولولنا وقولوله لأن المفروض عقده ينتهي في شهر 6 أو 7 والنهاردة أنا داخل على شهر 5 لازم تقوله أنا عارضة كذا لازم الحدوتة تخلص للجمهور ونفهم القصة شكلها إيه بدل هجوم البعض".

وتابع: “هناك حملة على جنش جماهير الزمالك كانت بتقول إن الحارس وشه حلو على الزمالك أمام الأهلي، بقى دلوقتي وحش، وكذلك حملة على أوباما، ومحمود علاء يلعب كرة يفضلوا يتكلموا عليه ويقولوا هو صاحب الفضل مش عارف في إيه، ونجوم كبيرة من الأهلي أهدرت ركلات جزاء من قبل".