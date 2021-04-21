شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يخسر جهود أحمد على أمام الزمالك بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الإنتاج الحربى جهود لاعبه أحمد على مدافع الفريق فى مباراة الزمالك، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا بالدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويختتم، اليوم الأربعاء، فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة نظيره الزمالك المقرر التاسعة والنصف مساء غد الخميس على استاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الإنتاج الحربى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى يتطلع للفوز بها لتحسين وضعه فى جدول الدورى.

واتفق خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى مع مسئولى طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الجمعة المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى، عقب مواجهة الزمالك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ووضع أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى نظاما غذائيا للاعبين طوال شهر رمضان، بالاتفاق مع أخصائي التغذية بالنادى لتلافى العشوائية التي تسيطر على حياة لاعبى الكرة في الشهر الكريم خوفاً من زيادة اوزان اللاعبين.