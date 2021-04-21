شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نكانا.. رمضان صبحى والسعيد وأنطوى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق بيراميدز مواجهة صعبة أمام نكانا الزامبى، والتى تجمع بينهما فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويتصدر ترتيب المجموعة فريق الرجاء المغربى برصيد 12 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى بـ6 نقاط ويحتل نكانا الزامبى المركز الثالث بـ6 نقاط، ونامونجو التنزانى فى المركز الرابع بدون نقاط.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نكانا الزامبى مكون من : شريف إكرامى في حراسة المرمى ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي ، خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى - رمضان صبحى - محمد فاروق - عبد الله السعيد ، خط الهجوم: جون أنطوي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى كاف مهمة إدارة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى للنيجيري جوزيف أوجابور حكما للمباراة ويعاونه المساعد الأول النيجيري، إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو، سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي ، ولم يسبق أن أدار أوجابور أي مباراة للفريقين، وقاد مباراة واحدة في النسخة الحالية للكونفيدرالية، بين الاتحاد البيضاوي المغربي وإيساك البنيني

في المقابل، يبحث فريق نكانا الذي يقدم مستوى مميزا هذا الموسم، إلى تحقيق الفوز وتعويض هزيمته في لقاء الذهاب، الذي أقيم في القاهرة، وحصد نقاط المباراة كاملة لينفرد بالمركز الثاني، ويصعب موقف بيراميدز.