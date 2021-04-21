شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيراميدز يبحث عن تصحيح المسار أمام نكانا الزامبى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفا على نكانا فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.

ويحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف مهمة إدارة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى للنيجيري جوزيف أوجابور حكما للمباراة ويعاونه المساعد الأول النيجيري، إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو، سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي ، ولم يسبق أن أدار أوجابور أي مباراة للفريقين، وقاد مباراة واحدة في النسخة الحالية للكونفيدرالية، بين الاتحاد البيضاوي المغربي وإيساك البنيني ، وسبق أن أصدر الكاف قرارا، بمنع الحكم النيجيري من إدارة المباريات لمدة عام، بسبب محاولة للتلاعب في النتائج.

وذلك بعدما طلب أوجابور من الحكم الجنوب إفريقي، فيكتور جوميز، تسهيل فوز بلاتو يونايتد النيجيري على اتحاد الجزائر، في بطولة الكونفيدرالية عام 2018، مع تقديم رشوة قدرها 30 ألف دولار.

ومنحت إدارة نادي بيراميدز، المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق، فرصة جديدة أمام نكانا رد ديفلز الزامبي لحسم مصيره مع الفريق بعد النتائج السلبية بالفترة الاخيرة، ولم يعرف بيراميدز الفوز في آخر 4 لقاءات خاضها سواء بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء المغربي أو التعادل مع المقاصة وغزل المحلة بالدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نكانا الزامبى مكون من : شريف إكرامى في حراسة المرمى ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي ، خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى – رمضان صبحى - محمد فاروق - عبد الله السعيد ، خط الهجوم: جون أنطوي.