شكرا لقرائتكم خبر عن محمود وحيد يعود لتدريبات الأهلي بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن محمود وحيد ظهير أيسر الأهلي اقترب من العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما قطع شوطا كبيرا في برنامجه التأهيلي من الإصابة في العضلة الخلفية من الانتهاء، حيث يخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل المحدد له من قبل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي.

ومن المقرر يشارك محمود وحيد في تدريبات فريقه الجماعية بعد أسبوع عقب الانتهاء من مباراة إنبي ضمن مؤجلات الدوري يوم السبت المقبل، أو تتأجل عودته لحين الانتهاء من مباراة فريقه ضد المصري وفقا للفتوى الطبية من الجهاز الطبي.

ويغيب محمود وحيد عن المشاركة مع الأهلي منذ الإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه ضد فيتا كلوب بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من أزمة في الجبهة اليسرى في ظل غياب الثنائي علي معلول ومحمود وحيد للإصابة في العضلة الخلفية، ويعتمد بشكل أساسي على أيمن أشرف في المباريات أو يكون أحمد رمضان بيكهام وأحمد نبيل كوكا بديليه في هذه الجبهة حال غيابه.