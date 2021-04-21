شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. محمد صفوت يحقق الإنجاز الغائب عن التنس منذ 25 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو محمد صفوت لاعب منتخب التنس.

نجح محمد صفوت فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، بعد التتويج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب 2019.

محمد صفوت مواليد 1990 بمحافظة المنصورة، بدأ ممارسة التنس في عمر الـ8 سنوات، ألتحق بالمنتخب وهو فى الـ11 عاما، وبعد عامان شارك فى أول بطولة مع المنتخب وتوج بالبطولة العربية وقتها.

انتقل من نادي جزيرة الورد إلى نادي الجزيرة بالقاهرة، وفي عمر الـ16 عاما انضم لصفوف نادي وادي دجلة وبدأ مشوار الاحتراف ودخل ضمن التصنيف العالمي لأول مرة عام 2007 بعد الفوز ببطولة السودان.

27 لقبا حققها صفوت فى مسيرته كان أهمها "بطولة الفيوتشر" وأحرز في التشالنجر لقب في الفردي وثلاثة ألقاب في الزوجى وذهبية الألعاب الإفريقية.

كما توج ببطولة تشالنجر لانسيستون باستراليا وهو الإنجاز الذى غاب منذ 25 عاما وبالتحديد عام 1996 عندما تُوج تامر الصاوي لاعب المنتخب السابق بلقب تشالنجر برونكس.