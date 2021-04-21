تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته ضد سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري.

وقرر موسيماني استمرار الدفع بعلي لطفي في مركز حراسة المرمى على الرغم من تعافي محمد الشناوي من فيروس كورونا وتواجده في قائمة المباراة، كما فضل المدير الفني الجنوب أفريقي الاعتماد على محمد شريف في مركز المهاجم بعدما ظهر بشكل مميز في مباراة القمة ضد الزمالك وسجل هدفين في المباراة التي حسمها الأحمر لصالحه بنتيجة 2-1.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

حراسة المرمي : علي لطفي.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

الوسط الدفاعي: عمرو السولية، أليو ديانج.

الوسط الهجومي: محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.