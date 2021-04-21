رئيس وزراء بريطانيا يعلق على قرار تعليق سوبر ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رحب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، بقرار الأندية الإنجليزية الستة التي أعلنت انسحابها من المشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب جونسون: "أرحب بما تم الإعلان عنه الليلة الماضية.. هذه هي النتيجة الصحيحة لمشجعي كرة القدم والأندية والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "يجب أن نستمر في حماية لعبتنا الوطنية العزيزة".

وشهدت الساعات القليلة الماضية حربا في كرة القدم بعدما أعلن 12 ناديا (بينهم 6 من إنجلترا) انضمامهم للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وشارك في المقترح كل من (ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام وأرسنال من إنجلترا، برشلونة، ريال مدريد وأتليتكو مدريد من إسبانيا، ميلان، إنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا).

وبعد ضغوطات جمة من جانب الجماهير واللاعبين الحاليين والسابقيين، تم الإعلان عن تجميد البطولة.