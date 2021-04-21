الدوري الأميركي: نتس يضيق الخناق على سيكسرز

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لوس انجليس : ضيق بروكلين نتس الخناق على فيلادلفيا سفنتي سيسكرز في السباق على زعامة المنطقة الشرقية، وذلك بفوزه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 134 129 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في ظل استمرار غياب جيمس هاردن للاصابة التي طالت أيضاً النجم الآخر في الفريق كيفن دورانت، لعب كاري إيرفينغ الدور الرئيسي في الفوز التاسع والثلاثين لنتس، ما جعله على بعد نصف مباراة فقط من سيكسرز المتصدر.

وقال إيرفينغ أنه في ظل غياب هاردن ودورانت "احتجنا كل شيء الليلة من الجميع. أعتقد أننا وجدنا شيئاً جيداً في الشوط الثاني".

وسجل إيرفينغ 32 نقطة وحظي بمساندة فعالة من جو هاريس الذي توج نقاطه الـ24 برميتين حرتين في الوقت القاتل من اللقاء الذي اعتمد الضيوف في ثوانيه الأخيرة على ارتكاب الأخطاء بشكل متعمد على لاعبي بيليكانز لمنعهم من محاولة التسديد من خارج القوس ومعادلة النتيجة.

وأفلحت استراتيجية المدرب الكندي ستيف ناش في نهاية المطاف بفضل جهود إيرفينغ الذي أجبر زيون وليامسون على فقدان الكرة في آخر 4,8 ثانية عوضاً عن التسديد، ما أكد الهزيمة الرابعة توالياً لأصحاب الأرض والثالثة والثلاثين هذا الموسم.

وعوض نتس خسارته الموجعة في مباراته الماضية أمام ميامي هيت وصيف البطل بفارق نقطتين في مباراة "كانت يفترض بنا أن نستفيد فيها من هجمتين أو ثلاث في آخر ثلاث دقائق" بحسب إيرفينغ الذي أضاف "الليلة استفدنا من بعضنا البعض بشكل جيد جداً وصبت الأمور في صالحنا".

أما ناش فرأى "أن الكرة سقطت الليلة في السلة، لكنها لم تفعل ذلك في المباراة الماضية"، مشيداً بإيرفينغ الذي "قام بتسديدات صعبة حقاً. أنت ترفع القبعة للنجم الذي ينجح في هذه التسديدات".

وتابع "عندما تفتقد اثنين من نجومك، فعلى شبان آخرين تحمل المسؤولية واللعب لدقائق أطول" في إشارة منه الى البدلاء، مضيفاً "وإذا لم يلعبوا بشكل جيد ستجد نفسك في حفرة عميقة. الليلة لعبوا بشكل جيد جداً".

ورغم جهود وليامسون وبراندون إينغرام اللذين سجلا 33 و27 نقطة توالياً، بات بيليكانز وقبل 14 مباراة على نهاية الموسم المنتظم متخلفاً بفارق أربع مباريات خلف سان أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت، منافسيه الأساسيين على المقعدين الأخيرين المؤهلين الى ملحق الأدوار الإقصائية الذي يخوضه أصحاب المراكز من 7 الى 10 من أجل الحصول على البطاقة الثامنة الأخيرة المؤهلة الى الـ"بلاي أوف" بحسب النظام الجديد.

وبرز في صفوف نتس الى جانب إيرفينغ وهاريس كل من لاندري شايمت (18 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة) وبلايك غريفين (16 نقطة مع 8 متابعات) وبروس براون (11 نقطة ومثلها متابعات) في لقاء بدأه بيليكانز بأفضلية واضحة بعدما تقدم بفارق 13 نقطة 21 8 في منتصف الربع الأول إثر ثلاثية من إيريك بليدسو.

لكن نتس عاد من بعيد وقلص الفارق الى ثلاث نقاط في نهاية هذا الربع إثر ثلاثية من غريفين، ثم الى نقطتين في نهاية الشوط الأول 57 59 بعد ثلاثية أخرى لكن هذه المرة لبراون.

وبدا أن نتس استلم زمام الأمور في منتصف الربع الثالث حين سجل هاريس 8 نقاط، بينها ثلاثيتان، في سلسلة من 16 نقطة لفريقه مقابل اثنتين فقط لمضيفه، ما سمح لرجال ناش بالتقدم 75 66 ثم 83 71.

إلا أن لونزو بول سجل سبع نقاط ضمن سلسلة من 14 نقطة لبيليكانز مقابل 4 فقط لضيفه، مقلصاً الفارق الى نقطتين فقط 87 89 في أواخر هذا الربع.