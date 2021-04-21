شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر يكشف رحيل 9 لاعبين عن يد الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن رحيل 9 لاعبين عن الفريق عقب مباريات كأس مصر.

وقال محمد رمضان هتلر، في تصريحات تليفزيونية: «هناك 9 لاعبين في فريق اليد بالزمالك، تنتهي عقودهم في نهاية شهر ابريل الجاري، ولم يتحدث معهم أي مسؤول بشأن تجديد تعاقدهم».

واوضح: «ابرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم هم، احمد الأحمر، محمد رمضان هتلر، محمد على، وسام نوار، مصطفى خليل، هشام السبكي، احمد حسام وعلي هشام»، مؤكدا :«هؤلاء اللاعبين يحق لهم التوقيع لأي نادي».