شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلّح بـ"روح" القمة لإسقاط سموحة فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، اختبارا محليا عندما يستضيف سموحة بإستاد الأهلي في السلام في اللقاء المؤجل من الجولة الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز ، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز الأحد الماضي على الزمالك بهدفين لهدف في اللقاء المؤجل من الجولة الرابطة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتسلّح الأهلي في مباراة سموحة الليلة بمعنويات لاعبيه العالية بعد إسقاط الزمالك في قمة الكرة المصرية الأخيرة ، وكذلك بعودة محمد الشناوي حارس الفريق الذي تعافي من فيروس كورونا مؤخراً بعدما حرمه من المشاركة في مباراة القمة.

وتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع لعبيه طوال الأيام الماضية عن أهمية خوض لقاء الليلة بنفس دوافع وتركيز مباراة الزمالك من أجل الفوز ، وشدد لهم على ضرورة الإهتمام بكل التفاصيل منذ بداية المباراة وعدم التهاون أو خوض اللقاء بنوع من الغرور بعد الفوز الأخير في القمة.

وينوي موسيماني إستمرار الدفع بالحارس البديل على لطفي في مباراة الليلة بعد تألقه اللافت للنظر في مباراة الزمالك الأخيرة بعدما تصدى لركلة جزاء وأنقذ مرمى الأهلي من عدة فرص مُحققة ، ورغم عودة الشناوي وشفاؤه من فيروس كورونا إلا أن النية تتجه في الجهاز الفني للإستعانة بـ"على لطفي" لأسباب معنوية وحتى يتم مكافأة الحارس على تألقه أمام الزمالك.

ويعول موسيمني في مباراة الليلة على كلً من ، محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وعمرو السولية وديانج وطاهرمحمد طاهر وحسين الشحات ويتواصل غياب ياسر أبراهيم وحمدي فتحي وعلى معلول وجونيور أجاي ومحمد هاني للأصابة.

ويدخل الأهلي حامل القب لدوري مباراة الليلة ولديه 30 نقطة جمعهم من 12 مباراة ويحتل المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بـ33 نقطة لكن الأبيض خاض 15 مباراة.

أما سموحة فيحتل المكز الثامن في جدول الدوري برصيد 24 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضها حتى الأن في مسابقة الدوري.

في المقابل ، يخوض فريق سموحة مباراة الليلة بدافع تقديم عرض قوي أمام العملاق الأحمر ورغم فارق ترتيب الفريقين في جدول الدوري إلا أن أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري أبدى ثقته في قدرة فريقه على تقديم عرض قوي أمام الأهلي.

وتحدث أحمد سامي مع لاعبي سموحة عن ضرورة اللعب بجرأة وقوة أمام الاهلي وحذرهم من الخوف أو عدم الثقة لأن الأهلي ينقض دائماً على فريسته لو ظهرت بمستوى متواضع وضعيف منذ البداية.

ويعول أحمد سامي خلال لقاء الليلة على جهود بعض لاعبي الخبرة في الفريق ويأتي في مقدمتهم هداف الفريق، حسام حسن، الذي سينتقل بعد مباراة الليلة لنادي أهلي طرالبس الليبي على سبيل الإعارة لمدة 4 شهور .