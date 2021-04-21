شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يترقب قرعة منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى ، اليوم الأربعاء، ما ستسفر عنه قرعة بطولة أولمبياد طوكيو، وأعلن "فيفا" في وقت سابق، أن مراسم القرعة من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء فى مقر الاتحاد الدولي وسيتم بث القرعة عبر قناة "فيفا" على موقع "يوتيوب".

وجاء التصنيف الكامل كالتالي: التصنيف الأول: اليابان (المستضيف) – البرازيل – الأرجنتين – كوريا الجنوبية التصنيف الثاني: المكسيك – ألمانيا – الهندراوس - إسبانيا التصنيف الثالث: مصر – نيوزيلاندا – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا التصنيف الرابع: أستراليا – السعودية – فرنسا – رومانيا

كان المنتخب المصري الأولمبي توج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي استضافتها مصر في 2019.

ومن شروط القرعة عدم وقوع منتخبين من قارة واحدة في مجموعة واحدة ، ما يعنى أن مصر ستقع مع فريق أوروبي وآخر آسيوي وثالث من أمريكا الشمالية أوالجنوبية.

ووفقا للاتحاد الدولي فقد تم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات بحسب نتائجها في آخر 5 دورات أولمبية، مع منح نقاط إضافية لأبطال المنافسات القارية، ما يعني حصول مصر على نقاط إضافية بعد تتويجها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في 2019.