شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى بالكونفدرالية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره نكانا الزامبى، فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء، على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، وفى السطور التالية نلقى الضوء عن أهم المعلومات عن المباراة ..

ماذا يحتاج بيراميدز من مواجهة نكانا ؟

ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.

ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

ويحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.

صافرة نيجيرية لإدارة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى الكاف مهمة إدارة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى للنيجيري جوزيف أوجابور حكما للمباراة ويعاونه المساعد الأول النيجيري، إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو، سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي، ولم يسبق أن أدار أوجابور أي مباراة للفريقين، وقاد مباراة واحدة في النسخة الحالية للكونفيدرالية، بين الاتحاد البيضاوي المغربي وإيساك البنيني .

الفرصة الاخيرة لـ "أروابارينا" فى بيراميدز

ومنحت إدارة نادي بيراميدز، المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للفريق، فرصة جديدة أمام نكانا رد ديفلز الزامبي لحسم مصيره مع الفريق بعد النتائج السلبية بالفترة الأخيرة، ولم يعرف بيراميدز الفوز في آخر 4 لقاءات خاضها سواء بالخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الرجاء المغربي أو التعادل مع المقاصة وغزل المحلة بالدوري المصري.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نكانا الزامبى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نكانا الزامبى مكون من : شريف إكرامى في حراسة المرمى ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي ، خط الوسط: محمود حمادة - إسلام عيسى – رمضان صبحى - محمد فاروق - عبد الله السعيد ، خط الهجوم: جون أنطوي.