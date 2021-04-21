شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإنتاج الحربى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة نظيره الزمالك المقرر التاسعة والنصف مساء غداً الخميس على استاد الأهلي والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الانتاج الحربى مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة التى يتطلع للفوز بها لتحسين وضعه فى جدول الدوري.

واتفق خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى مع مسئولى طلائع الجيش على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين الجمعة المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، عقب مواجهة الزمالك لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الأول من مايو المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضع أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى نظام غذائي للاعبين طوال شهر رمضان بالاتفاق مع أخصائي التغذية بالنادى لتلافى العشوائية التي تسيطر على حياة لاعبى الكرة في الشهر الكريم خوفاً من زيادة اوزان اللاعبين .

فى سياق مختلف ، فجر حمادة صدقى، المدير الفنى السابق للإنتاج الحربى، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكداً أنه لم يستقل أو يفسخ عقده مع الإنتاج الحربى، وبالتالى يحق له تدريب أى نادٍ فى مصر، وقال حمادة صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لم أستقل من تدريب الإنتاج الحربى، وليس صحيحاً أنه ليس من حقى العمل فى الدورى المصرى مرة أخرى، طبقاً للائحة اتحاد الكرة، موقفى سليم ولو مسئولو الإنتاج يملكون ورقة استقالتى يظهرونها على الملأ".

وأضاف حمادة صدقى، "فوجئت أثناء تدريبى للإنتاج الحربى وقبل مواجهة إنبى في الدورى باتفاق مسئولى الإنتاج مع أحمد كشرى على تولى تدريب الفريق، كانت الخطة أن يخسر الإنتاج من إنبى ثم يعلن إقالة حمادة صدقى وتعيين أحمد كشرى، ولكننا تعادلنا مع إنبى وحينما علمت بالأمر اجتمعت بالمسئولين وطلبت منهم توضيحا عن كيفية التفاوض مع مدرب فى وجودى فأنكروا الأمر".

وتابع حمادة صدقى، "ليس هناك ورقة لدى الإنتاج الحربى أو اتحاد الكرة تؤكد أننى استقالت أو فسخت تعاقدى، وبالتالى من حقى تدريب أى نادٍ آخر طبقاً للائحة".