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الأندية الإنجليزية تنسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي

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محمد الفلاح - الأندية الإنجليزية تنسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي

الأربعاء 21 أبريل 2021

انسحبت أندية الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

 

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير بينما ذكرت تقارير أن يستعد أيضا للتخلي عن البطولة الانفصالية.

 

ولم يؤكد تشيلسي بعد انسحابه من البطولة، لكنه سينضم إلى منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز قريبا وفقا لتقارير في وسائل إعلام بريطانية.

 

وتجمع مشجعون بأعداد كبيرة خارج ستاد ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي قبل مباراته في الدوري الممتاز ضد برايتون آند هوف ألبيون للاحتجاج على الدوري الانفصالي المقترح الذي يهدف إلى منافسة .

 

وأعلن "الستة الكبار" في إنجلترا بجانب وبرشلونة وأتليتيكو مدريد من إسبانيا وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا يوم الأحد إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

 

ولا يوجد تأكيد حتى الآن من الأندية الأخرى عما إذا كانت ستنسحب هي الأخرى.

 

وواجه دوري السوبر معارضة واسعة النطاق داخل عالم كرة القدم وخارجه.

 

وقالت الجهات المسؤولة عن وأندية أخرى ومجموعات مشجعين إن البطولة الانفصالية ستزيد من قوة وثراء أندية النخبة وإن الهيكل المغلق جزئيا للدوري يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبية القديم.

 

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق يوم الثلاثاء أن نائب رئيس النادي التنفيذي إد وودوارد سيترك منصبه بنهاية العام الحالي.

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