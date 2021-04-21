شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة» تنشئ ٦ ملاعب جديدة بـ ٣٥ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى الانتهاء من إنشاء وإنارة عدد ٦ ملاعب كرة قدم نجيل صناعى بمحافظتى بنى سويف وكفر الشيخ بقيمة ٥ ملايين جنيه، والتى شملت ملعب كرة القدم الخماسى بأندية الفشن وسمسطا وبنى سويف، بالإضافة الى نادى مبارك لمتحدى الإعاقة، كذلك ملعبا نادى سخا الرياضى ونادى المركزية بالحامول بمحافظة كفر الشيخ، وحمام سباحة فى كل من نادى الصيد 2، وأصحاب الجياد بمحافظة الإسكندرية بقيمة ٣٠ مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم إفتتاحها خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن دعم الدولة للأنشطة الرياضية غير مسبوق، وهناك جهود لتطوير المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة المنافسة لدى الشباب.

وأشار إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا مع المحافظين فى تقديم الدعم وتطوير الارتقاء بالمنشآت الرياضية.