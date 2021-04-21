شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يهدد بطرد الريال ومانشستر وتشيلسى من «الشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأزمة بين الأندية المشاركة فى بطولة السوبر الأوروبى التى تم استحداثها مؤخرًا، والاتحادين الدولى لكرة القدم «فيفا» والأوروبى «يويفا»، بالإضافة إلى بعض الأندية الأوروبية التى رفضت فكرة البطولة.

كان 12 ناديًا من أهم الأندية الأوروبية أعلنوا التوصل إلى اتفاق لإنشاء مسابقة جديدة «دورى السوبر» تديرها الأندية المؤسسة وهى: (ميلان وإنتر ويوفنتوس، من إيطاليا، أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وأرسنال وليفربول وتشيلسى ومانشستر سيتى ومانشستر يونايتد وتوتنهام).

وقرر المكتب التنفيذى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل لحسم عدد من الملفات المهمة، على رأسها ملف دورى السوبر الأوروبى ومستقبل الأندية المشاركة فيها، خاصة مع خوض بعضها منافسات دور نصف النهائى ببطولتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى للنسخة الحالية بعد التأهل للدور نصف النهائى.

وأكدت شبكة «سكاى سبورتس» أنه من الممكن أن يتم استبعاد الأندية المشاركة فى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى بدور نصف النهائى، على رأسها تشيلسى ومانشستر سيتى وريال مدريد، وذلك بسبب مشاركتهم فى دورى السوبر الأوروبى.

وأشارت إلى أن أندية بورتو وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ سوف تتأهل للدور نصف النهائى برفقة باريس سان جيرمان، حال استبعاد ريال مدريد ومانشستر سيتى وتشيلسى.

وفى ذات السياق، أصدر نادى أياكس الهولندى بيانًا رسميًا يعلن فيه اعتراضه على فكرة الدورى الأوروبى، وجاء نص البيان كالتالى: «نحن محبطون للغاية بسبب التغير المفاجئ الذى جاء فى وقت متأخر هذا الأسبوع من جانب زملاء فى بعض الأندية الدولية الرئيسية، والنتيجة هى الدخول فى مرحلة غامضة تهدد بتحطيم كرة القدم الأوروبية». ومن جانبه، اعترضت جماهير نادى ليفربول الإنجليزى على انضمام النادى للمشاركة فى بطولة دورى السوبر الأوروبى، فقد تواجد عدد من جماهير نادى ليفربول فى الساعات الماضية أمام مقر النادى فى «أنفيلد»، وهاجمت الإدارة وعلقت لافتة مكتوبا عليها: «عار عليكم.. فلترقد بسلام يا ليفربول»، ولافتة أخرى مكتوب عليها: «جماهير ليفربول ضد بطولة السوبرليج». كما رفعت بعض الجماهير لافتات يطالبون فيها برحيل ملاك النادى، وقامت الجماهير أيضا بحرق قميص الريدز اعتراضًا على موافقة النادى على المشاركة فى بطولة السوبر الأوروبى.