شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى للصدارة على حساب سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مواجهة مهمة ومصيرية حينما يلتقى نظيره سموحة عند دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 ببطولة الدورى على أرض ملعب استاد السلام.

يخوض لاعبو الأهلى المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الزمالك فى القمة 121 رافعين شعار «لا بديل عن الفوز» لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أهمها رفع رصيده إلى النقطة 33 لانتزاع الصدارة من الزمالك الذى سيتساوى معه فى النقاط ويتفوق الأهلى بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، فضلًا عن رغبة موسيمانى، المدير الفنى، فى مواصلة الانتصارات والاقتراب من الدرع تدريجيًا وإسعاد الجماهير، بما يسهم فى دعم الاستقرار والهدوء فى القلعة الحمراء.

واستعد المارد الأحمر جيدًا للمباراة عقب انتهاء مباراة القمة مباشرة، وعكف الجهاز الفنى على معالجة الأخطاء والسلبيات التى ظهرت فى أداء الفريق، ورغم الظروف الصعبة التى يعانيها الفريق بسبب كثرة الإصابات بعد انضمام بيكهام إلى قائمة المصابين ومحاولات تجهيز أيمن أشرف إلا أن الجهاز الفنى حرص على بث روح الحماس فى اللاعبين، ومطالبتهم بالتسلح بالروح القتالية وشخصية الأهلى التى ظهرت فى مواجهة الزمالك.

واستعاد الفريق جهود حارسه محمد الشناوى بعد ظهور سلبية المسحة التى أجراها، وشارك أمس الأول فى المران الجماعى ورغم ذلك تتجه النية للدفع بعلى لطفى كمكافأة على تألقه فى مواجهة الأبيض، وحذر موسيمانى اللاعبين من التهاون والتراخى وطالبهم بالتركيز فى مواجهة سموحة وعدم التأثر بالانتشاء سلبًا بالفوز بالقمة، وأكد على أن الفريق السكندرى طموح ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولابد من اللعب بجدية من البداية مع فرض السيطرة مبكرًا على منطقة وسط الملعب، والاعتماد على سرعة انطلاقات ظهيرى الجنب للعمل على الاختراق من العمق وخلخلة الدفاع وإتاحة الفرصة للمهاجمين والقادمين من الخلف للتسجيل.

وينتظر أن يخوض الأهلى المواجهة بتشكيل يضم: على لطفى وأكرم توفيق وبدر بانون ورامى ربيعة ونبيل كوكا وعمرو السولية وإليو ديانج وأفشة وكهربا وحسين الشحات ومحمد شريف.

على الجانب الآخر، يخوض سموحة المواجهة أملًا فى انتزاع نقاطها الثلاث ليرفع رصيده إلى النقطة 27 أملًا فى الدخول إلى المربع الذهبى، ويراهن أحمد سامى على الحالة البدنية والفنية للاعبين، وذلك بعد استغلال فترة التوقف الأخيرة لمعالجة الأخطاء، وشدد على قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى، مشيرًا إلى أن المباراة قد تشهد مفاجأة بإلحاق أول خسارة بالفريق الأحمر.