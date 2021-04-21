شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا: «لاعبان بالزمالك باعا سيارتيهما بسبب الأزمة المالية.. وكنا بنلم لهم فلوس البنزين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد علاء لوكا، لاعب الفريق الاول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن معاناة اللاعبين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وقال محمد علاء، في تصريحات تليفزيونية: «بعض اللاعبين تأثروا من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية في الفترة الماضية، خاصة أنهم ليس لهم مصدر رزق اخر غير كرة اليد».

وأضاف: «لاعبان فريق اليد بالزمالك باعا سيارتهما، بسبب ارتباطهما بإلتزامات مالية، وعدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة من النادي الأبيض».

واشار: «كنا بنلم من بعض فلوس لكي ندفع لبعض اللاعبين فلوس بنزين العربية، ويستطيعوا الذهاب للتمرين».

وواصل: «اللاعبين الكبار على رأسهم احمد الأحمر ومحمد رمضان هتلر، هم من كانوا يقومون بلم الفلوس لبعض اللاعبين، وذلك حتى يستطيع الفريق الفوز ببطولة الدوري».