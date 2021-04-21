شكرا لقرائتكم خبر عن «ليلة بيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد رجال كرة اليد وشباب كرة السلة الفرحة البيضاء من جديد بالتتويج بدورى محترفى اليد ودورى شباب السلة 20 عامًا، وذلك على حساب الغريم التقليدى النادى الأهلى بعد يوم واحد من خسارة فريق الكرة أمام الأهلى فى القمة 121، واحتفلت الجماهير البيضاء بالفوز بقمة اليد وقمة شباب السلة وأكدت جدارتهم بلقب «ملوك الصالات»، وتفاعل اللاعبون مع الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى تعبيرًا عن فرحتهم، فيما قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك بصرف مكافآت إجادة للاعبين.

من جانبه، أعرب حسين زكى، المدير الفنى لكرة اليد، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دورى المحترفين للمرة الـ17 فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى 18/17.

وقال زكى: «كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وكان لديهم الحافز على الفوز، وقد تحقق وفزنا ببطولة غالية علينا جاءت بعد تعب ومجهود، لقاء اليوم كنا الأفضل وكنا متماسكين لآخر لحظة».

وتابع: «الجهاز الفنى بذل مجهودًا كبيرًا وليس حسين زكى فقط، حسن يسرى وباقى أعضاء الجهاز أصحاب فضل كبير فى التتويج، وأهدى الفوز لجماهير الزمالك العظيمة المساندة دائمًا للفريق».

وأعرب يحيى الدرع، لاعب الفريق، عن سعادته بالفوز على الأهلى وإعادة الفرحة للزملكاوية، والتتويج بالبطولة جاء عن استحقاق، كنا الأفضل طوال الموسم«.

وقال الدرع: »الجميع قدم أفضل ما لديه، منذ بداية البطولة هدفنا كان واحدًا وهو التتويج.. وأمامنا تحديات قادمة نسعى لتحقيقها«.

وحرص محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، على تهنئة زملائه قائلا: »سعيد جدًا بالفوز ببطولة الدورى اليوم، نستحق هذا التتويج عن جدارة واستحقاق«.

وأضاف: »كنت أتمنى أن أتواجد مع الفريق وأشارك فى المباراة، ولكن زملائى الذين خاضوا اللقاء كانوا على قدر المسؤولية«.

وتابع: »نسعى لإسعاد جماهير الزمالك دائمًا ونعدهم بتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة«، مؤكدًا شكره الكبيرعلى مساندتهم للفريق وعلى مساندته على المستوى الشخصى منذ تعرضه للإصابة وخضوعه لعملية جراحية.

واختتم هتلر تصريحاته قائلا: »هدفنا الأول والدائم هو إسعاد جماهير نادى الزمالك، فهم يستحقون كل شىء جميل«.

وغاب هتلر عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة فى العضلة الصدرية خلال مشاركته فى لقاء الزمالك والجيش ببطولة الدورى، حيث أجرى عملية جراحية ناجحة تحت إشراف خبير فرنسى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، أشاد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، بالمستوى الذى ظهر عليه فريق كرة اليد، وقال إبراهيم: »سعداء بتحقيق فريق اليد بطولة الدورى عن استحقاق بعد الفوز على الأهلى فى مباراة قوية«.

وأضاف: »سيتم صرف مكافأة إجادة فورية للفريق بعد الأداء الكبير طوال الموسم والتتويج ببطولة الدورى»، مؤكدًا تنظيم تكريم خاص للفريق بعد الأداء المشرف والرائع أمس وعلى مدار الموسم.

وعلى صعيد شباب السلة، أعرب علاء عبدون، المدير الفنى لفريق السلة تحت 20 عامًا، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة الجمهورية لهذا الموسم، بعد الفوز على الأهلى فى اللقاء الختامى الذى جمع بين الفريقين.

وأكد عبدون أن الفوز والتتويج بالبطولة جاء نتيجة مجهود كبير من اللاعبين طوال الموسم، والفريق يستحق هذه البطولة عن جدارة. وواصل أنه وجهازه الفنى كان هدفهم منذ بداية البطولة حصدها، لأن هذا الجيل يستحق الكثير.

وأضاف أنه يوجد العديد من اللاعبين سيكونون نواة الزمالك فى المستقبل.

واختتم بأنه يهدى هذا الفوز لجماهير الزمالك العظيمة، معبرًا عن سعادته بكم الحب والسعادة التى لقيها من جماهير النادى بعد التتويج بالبطولة.