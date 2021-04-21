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هتلر يكشف معاناة لاعبي كرة اليد بالزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.

وقال هتلر في تصريحات تليفزيونية: «لنا مستحقات متأخرة منذ فترة طويلة، ولكننا نركز داخل الملعب فقط».

وأضاف: «اتفقنا كلاعبين اننا ننسى مشاكلنا المالية، التركيز داخل الملعب فقط، على الرغم من إن هناك بعض اللاعبين ليس لهم مصد رزق اخر سوى كرة اليد».

وواصل: «إحنا تعودنا في فريق كرة اليد بالزمالك إننا نفوز ونفرح الجماهير، لذلك نبحث عن الفوز على البطولات على الرغم من المشاكل المالية التي نعاني منها».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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