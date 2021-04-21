شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر يكشف معاناة لاعبي كرة اليد بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد رمضان هتلر، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أنه اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.

وقال هتلر في تصريحات تليفزيونية: «لنا مستحقات متأخرة منذ فترة طويلة، ولكننا نركز داخل الملعب فقط».

وأضاف: «اتفقنا كلاعبين اننا ننسى مشاكلنا المالية، التركيز داخل الملعب فقط، على الرغم من إن هناك بعض اللاعبين ليس لهم مصد رزق اخر سوى كرة اليد».

وواصل: «إحنا تعودنا في فريق كرة اليد بالزمالك إننا نفوز ونفرح الجماهير، لذلك نبحث عن الفوز على البطولات على الرغم من المشاكل المالية التي نعاني منها».