شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى استعداداته لمباراة وادي دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأربعاء، فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة وادي دجلة والذي يجمع الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يعلن عماد النحاس، عن قائمة الفريق التي ستواجه وادي دجلة في نهاية المران، حيث يعاني ذئاب الجبل من الكثير من الغيابات التي ضربت 8 لاعبين بالفرق.

وكان المقاولون قد خاض مباراة ودية أمام أحد أندية الشركات استعداداً لمواجهة دجلة، ويأمل الجهاز الفنى للفريق فى تحسين الأوضاع بداية من مباراة وادى دجلة المقبلة بعد سلسلة تراجع النتائج التى شهدها الموسم الجاري.

ووضع الجهاز الفني نظاما غذائيا متكاملا للاعبين بالاتفاق مع المعد البدنى للفريق عبد الرحمن عيسى من أجل الحفاظ على لياقة الفريق فى شهر رمضان.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية، والتى كبدت الفريق 10 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ15 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 17 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً آخر.