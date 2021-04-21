شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر اليوم استعدادا للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك اليوم الأربعاء، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي غدا الخميس في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري، حيث يخوض الفريق الأبيض مرانه الأخير اليوم قبل إعلان الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة المباراة للدخول في المعسكر.

ويغيب محمود علاء مدافع الزمالك، عن مواجهة الإنتاج الحربى، بسبب الإيقاف، لحصول اللاعب على ثلاث انذارات، وتلقى محمود علاء ثلاث إنذارات خلال مشاركته مع فريقه فى مواجهات حرس الحدود وسيراميكا والأهلى، ليغيب عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربى.

ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على خدمات محمد عبد الغني فى خط الدفاع لتعويض غياب محمود علاء.

ويخطط كارتيرون لإجراء عدة تغييرات على تشكيل فريقه خلال المرحلة المقبلة، بعدما خسر القمة 121 أمام الأهلى بنتيجة 2 / 1.

ويرغب كارتيرون فى إعادة الروح والحماس لدى اللاعبين، عن طريق الاعتماد على بعض العناصر التى لم تحصل على فرصة المشاركة فى الفترة الأخيرة، والتى ستكون متعطشة للمشاركة والتعبير عن أنفسهم.

ومن المتوقع أن يمنح كارتيرونالفرصة لمحمد عبد الغنى فى ظل إيقاف محمود علاء وهى الفرصة حتى يستعيد اللاعب تركيزه، كما سيعود أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسى، مع منح الفرصة تدريجيًا للعناصر التى ابتعدت عن المشاركة لفترة طويلة مثل محمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا، وأيمن حفنى.

واستغل كارتيرون الساعات الماضية، لعلاج لاعبي الزمالك نفسيا بعد خسارة مباراة القمة أمام الأهلي بهدفين لهدف، مساء الأحد، ليؤكد المدرب الفرنسي أن الخسارة ليست نهاية المطاف وحرص على عقد جلسات منفردة مع كل لاعب للتأكيد علي أهمية المرحلة القادمة وضرورة طي صفحة لقاء الأهلي والتفكير في المواجهات المقبلة.