شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الزمالك أول بطل مصرى لكأس السلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

بطولة اليوم هي كأس السلطان التى حصل الزمالك على لقبها مرتين عامى 1921 و 1922، وكان أول فريق مصرى يحصل على البطولة بعد سيطرة الفرق الإنجليزية التى كانت متواجدة في مصر وقت الاحتلال البريطاني.

المباراة النهائية للبطولة جمعت الزمالك مع شرودرز البربطاني يوم 7 مايو 1921 وحقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف، مثل الزمالك كل من محمود مرعي وفؤاد جميل ويوسف وهبي ومحمد جبر وعلي حسني وعبد السلام حمدي وجميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رياض وأحمد خلوصي.