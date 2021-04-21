ملف الثلاثاء.. تجميد دوري السوبر الأوروبي.. وعرض فرنسي لـ "ديانج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

خاص.. عرض فرنسي منتظر لأليو ديانج

مصدر لمصراوي: طبيب الزمالك أبلغ الإدارة بالبحث عن بديل

تجميد دوري السوبر الأوروبي

أموال ضخمة وراء انسحاب أندية إنجلترا من دوري السوبر الأوروبي

أسامة نيبه: علاء تأثر نفسياً بعد إضاعته ركلة جزاء أمام الأهلي.. والجهاز الفني تحدث معه

رسمياً.. أندية بريميرليج تعلن انسحابها من دوري السوبر الأوروبي

الشناوي يدعم قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري

الأهلي يستكمل رحلة استعادة الصدارة بتحدي سموحة في الدوري

اتحاد الكرة يُعلن الصباحي حكماً لمباراة الأهلي وسموحة

المقاصة يقصي سيراميكا وينتظر الزمالك أو الإسماعيلي بربع نهائي الكأس

"مبشوفوش".. هجوم ناري من كهربا على مصطفى يونس.. فيديو

مران الزمالك.. تأهيل حازم وشيكابالا.. وتدريبات إضافية لـ9 لاعبين

مران الأهلي.. تدريبات قوية للحراس.. ومحاضرة موسيماني للاعبين

بايرن ميونيخ يقترب من حسم لقب الدوري الألماني.. وهبوط شالكه

كهربا: أتمنى انضمام ساسي للأهلي.. والباب ما زال مفتوحًا أمام صالح جمعة

كرة طائرة.. الزمالك يهزم الجمارك النيجيري ويتأهل لدور الثمانية في بطولة إفريقيا

الزمالك يفقد جهود مدافعه محمود علاء أمام الإنتاج الحربي

القيعي: خطوة واحدة أوقفت انتقال شيكابالا للأهلي.. وخططت لمشروع لرمضان وإكرامي

زيدان: الأهلي تواصل معي في وقت غير مناسب.. وكان حلمي الانتقال إلى آرسنال

في بيان جماعي.. صلاح ولاعبو ليفربول يرفضون دوري السوبر الأوروبي