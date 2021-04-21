رسمياً.. تجميد دوري السوبر الأوروبي.. والبيان يؤكد: الإنجليز تعرضوا لضغوط خارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر دوري السوبر الأوروبي، بيانا رسمياً يؤكد خلاله تجميد المشروع حتى يتم تشكيل المشروع من جديد، بعد انسحاب الأندية الإنجليزية من البطولة.

وكانت أندية مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، تشيلسي وتوتنهام، أعلنت انسحابها من بطولة دوري السوبر الأوروبي بشكل رسمي.

وأكد "سوبر ليج" في بيانه الرسمي الذي أصدره قبل قليل، أنه سيتم تجميد البطولة حتى يتم إعادة تشكيل المشروع بدون الأندية الإنجليزية.

وأشار البيان إلى أن هناك ضغوط خارجية كانت وراء انسحاب الأندية الإنجليزية من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وجاء بيان دوري السوبر الأوروبي كالآتي:

نحن مقتنعين بأن الوضع الراهن لكرة القدم الأوروبية بحاجة إلى التغيير. نحن نقترح منافسة أوروبية جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل.

يهدف اقتراحنا إلى السماح للرياضة بالتطور مع توفير الموارد والاستقرار لهرم كرة القدم الكامل، بما في ذلك المساعدة في التغلب على الصعوبات المالية التي يعاني منها مجتمع كرة القدم بأكمله نتيجة للوباء.

على الرغم من الإعلان عن مغادرة الأندية الإنجليزية وإجبارها على اتخاذ مثل هذه القرارات بسبب تعرضها لضغوطات، إلا أننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تمامًا مع القوانين واللوائح الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار المحكمة.

نظرًا للظروف الحالية سنعيد النظر في الخطوات المناسبة لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله.