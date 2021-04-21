مصدر لمصراوي: طبيب الزمالك أبلغ الإدارة بالبحث عن بديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر مسؤول بنادي الزمالك، بأن رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، محمد أسامة لا يُريد الاستمرار خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن الدكتور محمد أسامة أخطر اللجنة المكلفة بإدارة النادي بالبحث عن بديل له.

وكان نادي الزمالك، برئاسة مجلس إدارته السابق، قد عيّن الدكتور محمد شيحة رئيسًا للجهاز الطبى للفريق الكروي بدلاً من طارق سليمان في سبتمبر 2017.

وأصبح تشكيل الجهاز الطبى للزمالك مكون من محمد شيحة رئيسًا للجهاز ومحمد أسامة أخصائي عظام ومحمد السيد وياسر عبد العال للعلاج الطبيعي.

ولكن شيحة لم يتقلد المهمة واستمر في منصبه كرئيس للجهاز الطبي في طلائع الجيش وتولى محمد أسامة المسؤولية وشكل جهازه الطبي.