ما هي دوافع وأسباب بيريز نحو إنشاء دوري السوبر الاوروبي ومتى ينضم بايرن وباريس؟

تمحورت أسئلة عشاق كرة القدم على مدار الـ 48 ساعة الماضية حول دوافع وأسباب بيريز نحو إنشاء دوري السوبر الاوروبي، والانسحاب من دوري أبطال أوروبا، رغم أن ريال مدريد يعتبر البطل القياسي لدوري الأبطال، وينافس بصفة شبه موسمية على اللقب منذ عام 2002 حتى الآن.

توجد العديد من الأسباب التي دفعت فلورنتينو بيريز نحو التفكير في إنشاء وتأسيس هذا المشروع الانفصالي غير العادي، والذي لاقى معارضة نارية من جانب جمهور كرة القدم والأندية الصغيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يواجه الاتحادين الدولي والأوروبي (فيفا ويويفا) تهديدات شديدة اللهجة إلى الأندية واللاعبين المشاركين.

لكن رئيس دوري السوبر الاوروبي “فلورنتينو بيريز” دافع بشراسة عن إنشاء الدوري الأوروبي الممتاز أو دوري السوبر الأوروبي، بعد تعرض الفكرة لوابل من الانتقادات الحادة من جميع الجهات منذ تأكيدها بعد منتصف ليل الاحد 18 أبريل 2021.

وفند بيريز أسبابه ودوافعه عندما خرج في لقاء متلفز مع البرنامج الشهير “El Chiringuito” في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء 20 أبريل.

وكان أهم ما جاء في هذا اللقاء، قول بيريز “عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على صيغة أخرى لم أفهمها أولاً (الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا)، وثانيًا، ألا يوفر الدخل الضروري لإنقاذ كرة القدم”.

وأضاف بيريز “عندما أقول حماية وحفظ كرة القدم، أعني إنقاذ الجميع، حتى نتمكن من العيش بسلام على مدار العشرين عامًا القادمة على الأقل. الوضع مأساوي للغاية، ونعتقد أن هذا الشكل يمكن أن ينقذ كرة القدم، مثل كأس أوروبا التي أنقذت كرة القدم في الخمسينيات من القرن الماضي”.

ما هي دوافع وأسباب بيريز نحو إنشاء دوري السوبر الاوروبي؟

من أهم دوافع وأسباب بيريز نحو إنشاء دوري السوبر الاوروبي، تراجع عائدات الأندية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19، فعلى سبيل المثال خسر ريال مدريد خلال الموسمين الماضيين مبلغ وصل إلى 400 مليون يورو بعد توقف بيع تذاكر المباريات، وتراجع مبيعات الأقمصة وحقوق البث التلفزي.

وفي هذا الصدد قال بيريز: كان على أكبر الأندية في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إيجاد حل للوضع الرهيب الذي كانوا فيه. اتحاد الأندية الأوروبية يقول إنه خسر خمسة مليارات يورو بسبب كورونا، وفي ريال مدريد كانت لدينا ميزانية قدرها 800 مليون يورو وانتهينا بـ 700 مليون، وفي الموسم الحالي دعونا نرى ما إذا كنا سنحصل على 600 مليون يورو. نحن في موسمين حققنا خسائر بقيمة 400 مليون.

متى ظهرت فكرة دوري السوبر الأوروبي لأول مرة؟

تداولت فكرة دوري السوبر الأوروبي بين أندية كرة القدم الكبرى منذ عقود، وتصاعد الحديث عنها على مدار الخمس سنوات الماضية (2015-2020) بين الريال والبرسا ويوفنتوس ومانشستر يونايتد على وجه التحديد، لكن رئيس ريال مدريد تحدث عن المشاكل الناجمة عن الوباء ولعب كرة القدم خلف أبواب مغلقة، مؤكدًا أن هذا هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى ترسيخ وتبلور الفكرة.

وقال رئيس ريال مدريد: عندما لا يكون لديك دخل بخلاف أموال التلفزيون، فإن أفضل طريقة لزيادة الإيرادات هي الحصول على المزيد من المباريات الجذابة التي يمكن أن يراها المشجعون من جميع أنحاء العالم. لذلك توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه بدلاً من القيام بدوري أبطال أوروبا، يجب أن نذهب للعب بطولة دوري السوبر الأوروبي، وسنكون قادرين على تخفيف ما خسرناه من أموال بواسطتها.

واستطرد: “لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه بدلاً من لعب دوري أبطال أوروبا، كان لدينا دوري السوبر سنكون قادرين على تعويض ما خسرنا. هناك الكثير من المباريات ذات الجودة الرديئة. برشلونة ومانشستر يونايتد أكثر تسلية من مانشستر يونايتد ضد فريق أكثر تواضعًا. ماذا يريد العالم كله؟”.

وأكمل: “لدينا معجبين من جميع أنحاء العالم وهذا ما يربح المال، والبطولات الأخرى لا تجني المال، وهذا المال للجميع. إنه هرم. إذا كان لدينا في أندية القمة المال، ولكن إذا لم يتم إنشاؤه (دوري السوبر الأوروبي) فلا وجود للمال”.

متى يبدأ الدوري الأوروبي الممتاز؟

الهدف هو بدء المنافسة الجديدة على الفور إن كان ذلك ممكنًا بالنسبة لجميع الأندية، وقد اقترح البعض أنها يمكن أن تبدأ في أقرب وقت ممكن خلال شهر أغسطس 2021، لكن ضغط الحكومة البريطانية أجبر أندية البريميرليج مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام على الانسحاب، ما سيعطل البدء السريع في تطبيق المشروع وقد يؤجله إلى صيف 2022.

وقال فلورنتينو بيريز بهذا الشأن: أنا على ثقة بإنضمام بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان إلى دوري السوبر الأوروبي قريبًا. سنحاول أن نبدأ في أقرب وقت ممكن وسوف نتحدث إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، ولا أعرف لماذا يجب أن يغضبوا.

وأوضح في حديث آخر مع صحيفة ليكيب الفرنسية “لقد عملنا في هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات وأخبرنا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الأمور يجب أن تتغير في القريب العاجل، لكن مسؤولو يويفا لم يستمعوا إلينا قط، آمل أن نتمكن من التحدث معهم في وقت قريب. دوري السوبر الأوروبي يشبه الدوري الأوروبي لكرة السلة. نحن لا نريد التنافس ضد الآخرين. في كرة السلة توجد بطولات الدوري واليوروليج. بالإضافة إلى ذلك، فإن بايرن ميونيخ الذي رفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي حاضر معنا في اليوروليج”.

كيف سيتعامل دوري السوبر الاوروبي مع تهديدات فيفا ويويفا؟

هدد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع اللاعبين في الدوري الانجليزي الممتاز والدوري الاسباني والدوري الايطالي من تمثيل بلادهم في كأس العالم والبطولات الأوروبية، ونجحت تلك التهديدات في التأثير على أندية إنجلترا ليقرروا الانسحاب في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاد 20 أبريل.

لكن فلورنتينو بيريز لا يشعر بالازعاج، ومرتاح تمامًا بهذا الخصوص، حيث قال “يجب أن يظل اللاعبون هادئين لأن التهديدات لن تحدث. لكن أولئك الذين يديرون الاحتكارات في يويفا يجب أن يكونوا أكثر شفافية. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس لديه صورة جيدة”.

وختم بيريز قائلاً “لقد قدموا شكل [دوري أبطال أوروبا الجديد] الذي لا يفهمه أحد، ويقولون إنه سيبدأ في عام 2024. بحلول عام 2024 سنموت، هناك أندية خسرت مئات الملايين، عليهم أن ينتظروا بمفردهم حتى 2024، نحن سنمضي في تنفيذ أفكارنا”.