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لوكا: بعض مسؤولي الزمالك كانوا يتمنون خسارة فريق اليد بطولة الدوري

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد علاء لوكا، لاعب فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن هناك بعض المسؤولين داخل النادي ينتظرون وقوع فريق اليد.

وقال محمد علاء، في تصريحات تليفزيونية: «بعض المسؤولين داخل الزمالك كانوا يتمنون خسارة فريق اليد بطولة الدوري»، مؤكدًا: «بعض المسؤولين كانوا ينتظرون وقوع فريق اليد».

وأضاف: «البعض يرغب في عدم نجاح منظومة كرة اليد بالزمالك، كنا بنسمع كلام داخل النادي، اننا مش هنكسب وأكيد هنخسر».

وواصل: «مفيش أي مسؤول بالزمالك حاول يقعد معانا ويحل مشاكلنا المالية طوال الفترة الماضية».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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