شكرا لقرائتكم خبر عن لوكا: بعض مسؤولي الزمالك كانوا يتمنون خسارة فريق اليد بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد علاء لوكا، لاعب فريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن هناك بعض المسؤولين داخل النادي ينتظرون وقوع فريق اليد.

وقال محمد علاء، في تصريحات تليفزيونية: «بعض المسؤولين داخل الزمالك كانوا يتمنون خسارة فريق اليد بطولة الدوري»، مؤكدًا: «بعض المسؤولين كانوا ينتظرون وقوع فريق اليد».

وأضاف: «البعض يرغب في عدم نجاح منظومة كرة اليد بالزمالك، كنا بنسمع كلام داخل النادي، اننا مش هنكسب وأكيد هنخسر».

وواصل: «مفيش أي مسؤول بالزمالك حاول يقعد معانا ويحل مشاكلنا المالية طوال الفترة الماضية».