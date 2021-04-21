اخبار الرياضه

محمود فلفل: لم نحصل على رواتبنا منذ 4 أشهر ولا مقدمات عقود الموسم الحالي

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فلفل: لم نحصل على رواتبنا منذ 4 أشهر ولا مقدمات عقود الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود خليل فلفل، حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة.

وقال محمود خليل فلفل، في تصريحات تليفزيونية: «حتى الأن لم نحصل على مقدمات عقود الموسم الحالي، والذي انتهى بمواجهة الأهلي الأخيرة».

وأضاف: «لم نحصل أيضًا على رواتبنا من منذ 4 أشهر، ولنا مستحقات متأخرة من الموسم الماضي لم نحصل عليها حتى الأن».

وواصل: «نسعى بقدر الإمكان ان نفصل المشاكل المادية التي يعاني منها النادي، عن الملعب».

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا