شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فلفل: لم نحصل على رواتبنا منذ 4 أشهر ولا مقدمات عقود الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود خليل فلفل، حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة.

وقال محمود خليل فلفل، في تصريحات تليفزيونية: «حتى الأن لم نحصل على مقدمات عقود الموسم الحالي، والذي انتهى بمواجهة الأهلي الأخيرة».

وأضاف: «لم نحصل أيضًا على رواتبنا من منذ 4 أشهر، ولنا مستحقات متأخرة من الموسم الماضي لم نحصل عليها حتى الأن».

وواصل: «نسعى بقدر الإمكان ان نفصل المشاكل المادية التي يعاني منها النادي، عن الملعب».