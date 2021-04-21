شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وسموحة .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقنوات الناقلة وتشكيل الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - موعد مباراة الاهلى وسموحة في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من الدوري المصري موسم 2020 -2021 اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 ويستقبل النادي الأهلي ضيفه الفريق السكندري عند الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت مكة الكرمة.

حقق الأهلي الفوز فى المباراة الأخيرة له أمام نادي الزمالك بنتيجة 2-1 فى مباراة القمة ليحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعدد نقاط 30 نقطة ويقلص الفارق مع الزمالك إلى 3 نقاطٍ فقط.

تنقل المباراة شبكة قنوات أون تايم سبورت، والإذاعة المصرية وبالتحديد إذاعة الشباب والرياضة خاصة وأن شبكة أون سبورت هي المالكة الحصرية لمباريات الدوري المصري .

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامى ربيعة كوكا، سعد سمير، بدر بانون، أكرم توفيق

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى أفشه

هجوما : حسين الشحات، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.