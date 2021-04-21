شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زكي يوجه رسالة لاتحاد اليد.. ويؤكد: «الأحمر أفضل مهارة في تاريخ كرة اليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه حسين زكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، رسالة إلى اتحاد كرة اليد.

وقال حسين زكي في تصريحات تليفزيونية: «عاوزين نعرف مصير الموسم الماضي، لكي نعرف الأجندة الخاصة بنا للمشاركة في البطولات الافريقية».

واضاف: «الموسم الحالي انتهى، ولم نعلم حتى الآن مصير الموسم الماضي».

وعن أفضل لاعب في تاريخ كرة اليد المصرية، قال: «أحمد الأحمر، هو أفضل لاعب في تاريخ كرة اليد في مصر من حيث المهارة»، مؤكدًا: «الأحمر أفضل مهارة ولدت في تاريخ كرة اليد».