شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي: الزمالك يقرر عرض أحمد زيزو وأبوجبل للبيع نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد جمال إن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك استقرت على بيع بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

واضاف أحمد جمال، في تصريحات تليفزيونية: «اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، استقرت على عرض بعض اللاعبين الكبار في نهاية الموسم الجاري».

وتابع: «أحمد سيد زيزو، قد يكون خارج نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، بسبب المشاكل التي أثارها اللاعب في الفترة الأخيرة، وهذه معلومة من مصادري الخاصة».

وتابع: «الحارس محمد أبوجبل، قد يكون خارج نادي الزمالك في نهاية الموسم»، مضيفا :«أي لاعب هيقلب وشه أو يفعل تصرفات غير مسؤولة سيكون خارج النادي الأبيض».

وواصل: «تم الاستقرار ايضا على رحيل المغربي حميد احداد، والتونسي حمزة المثلوثي، وسوف يعود للفريق الايفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد اوناجم والحارس محمد صبحي ومصطفى فتحي».