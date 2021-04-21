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رسميًا .. انسحاب الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الأندية الإنجليزية الستة ( ، مانشستر يونايتد، أرسنال، مانشستر سيتي، ،توتنهام) عن إنسحابها رسمياً من دوري السوبر الأوروبي .

قال مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : مانشستر يونايتد لن يشارك في الدوري الأوروبي الممتاز.

وتابع: لقد استمعنا بعناية لرد فعل معجبينا وحكومة المملكة المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.

وأضاف: لا نزال ملتزمين بالعمل مع الآخرين في جميع أنحاء مجتمع كرة القدم للتوصل إلى حلول مستدامة للتحديات طويلة المدى التي تواجه اللعبة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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