رسميًا .. انسحاب الأندية الإنجليزية من دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الأندية الإنجليزية الستة ( ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، مانشستر سيتي، تشيلسي،توتنهام) عن إنسحابها رسمياً من دوري السوبر الأوروبي .

قال مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : مانشستر يونايتد لن يشارك في الدوري الأوروبي الممتاز.

وتابع: لقد استمعنا بعناية لرد فعل معجبينا وحكومة المملكة المتحدة وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.

وأضاف: لا نزال ملتزمين بالعمل مع الآخرين في جميع أنحاء مجتمع كرة القدم للتوصل إلى حلول مستدامة للتحديات طويلة المدى التي تواجه اللعبة.