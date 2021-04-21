في بيان رسمي.. محمد صلاح يكشف عن موقفه من دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، بيانًا قويًا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، نيابة عن جميع لاعبي "الريدز"، لإعلان رفضهم اللعب في دوري السوبر الأوروبي.

وجاء بيان لاعبي نادي ليفربول التالي:

"نحن لا نحبها ولا نريدها أن تحدث"

"هذا هو موقفنا الجماعي"

"التزامنا تجاه هذا النادي وأنصاره مطلق وغير مشروط"

"لن تسير وحدك أبدا".

وشارك البيان العديد من لاعبي ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على رأسهم النجم العربي المصري محمد صلاح، بجانب كل من ترينت أليكسندر أرنولد، جيمس ميلنر، فيرجيل فان دايك، جورجينيو فينالدوم، أندرو روبيرتسون وأليسون بيكر.

يشار إلى أن ليفربول هو أحد الأندية الإنجليزية الستة التي أعلنت عن مشاركتها في دوري السوبر الأوروبي التي تم الإعلان عنها الأحد الماضي من قبل 12 ناديا في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وتعرضت بطولة دوري السوبر الأوروبي لانتقادات لاذعة، قبل أن يعلن مانشستر سيتي، منذ قليل، انسحابه رسمياً من المشاركة بها.