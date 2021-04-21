رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن انسحابه من بطولة دوري السوبر الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الاجراءات الرسمية للانسحاب من المجموعة المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي.

ويأتي انسحاب مانشستر سيتي من البطولة الوليدة ليكون أول الأندية المنسحبة بشكل رسمي، بعد الضغوط الجماهيرية الكبيرة بجانب تهديدات الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" التي تعرضت لها إدارات الأندية في الأيام الأخيرة.

وسبق ذلك إعلان هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن تشيلسي يجهز أوراقه للانسحاب من البطولة الجديدة يبدو أن سيتي سيسير على خطاه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اتخاذ العديد من الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي خطوات من أجل الانسحاب من المسابقة، بعد الهجوم الكبير على فكرة إنشاء المسابقة.

واتفقت أندية ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشيلسي، توتنهام، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان، ويوفنتوس، على إنشاء دورى السوبر الأوروبي.