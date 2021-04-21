كهربا : حزين على مغادرة رمضان صبحي النادي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - قال محمود كهربا، اللاعب بالنادي الأهلي، إنه لا يعتبر الكابتن مدحت شلبي إعلاميًا رياضيًا كبيرًا، معقبًا: «مش شايفه ولا هشوفه».

وأبدى خلال لقاء لبرنامج «العرافة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء، استغرابه من حديث الإعلامية بسمة وهبة حول تهديد كابتن مدحت شلبي له بالدفاتر القديمة، متوجهًا بكلمة له: «ربنا يهديك».

وأضاف أنه حزين على مغادرة اللاعب رمضان صبحي لنادي الأهلي، موضحًا أنه يحبه جدًا، وكان يرغب باستمراره كلاعب في الأهلي.

وذكر أنه لا يتوقع عودة اللاعب رمضان صبحي مرة أخرى للنادي الأهلي، مضيفًا أن الأهلي هو من سيعارض عودة رمضان.