كهربا يتحدث عن: عودته للزمالك ورمضان صبحي وانضمام فرجاني ساسي لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبدالمنعم "كهربا" عن حزنه لرحيل زميله السابق في الفريق صالح جمعة، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوح لعودته.

وقال كهربا، في تصريحات تلفزيونية لقناة المحور نقلها موقع "يلا كورة" اليوم الثلاثاء،: "زعلت على مصير صالح جمعة، صالح ممكن يرجع ما زال عنده 28 عام، ومتوقع انه هيرجع مرة أخرة إلى الأهلي".

وأضاف: "صعب أرجع الزمالك وهختم حياتي في الأهلي وهدفي أني استمر حتى 37 سنة مع الفريق ولو الأهلي قال لي لا أرغب في استمرارك سأرحل".

وتابع: "أتمني أن ينضم فرجاني ساسي إلى الأهلي من لاعبي الزمالك".

وأكمل: "كنت أتمنى أن يستمر رمضان صبحي مع الأهلي وزعلان عليه، ومن الصعب عودته مرة أخرى الى الأهلي، ولو قرر العودة سيكسب كثيراً لكنه أمر صعب".

وأتم تصريحاته: "شيكابالا لاعب كبير وموهوب وطيب جداً، وغضبت منه بسبب موقفه مع جمهور الأهلي، الكرة في الأهلي جماعية على عكس الزمالك فهي تعتمد على الأشحاص أكثر".