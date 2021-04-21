شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى اليوم الاربعاء 21 / 4/ 2021 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق بيراميدز اختباراً صعبا اليوم حينما يحل ضيفاً على نكانا على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى

تقام مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى فى الثالثة عصر اليوم الاربعاء ، ويحتاج بيراميدز للفوز على الفريق الزامبي بملعبه، لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية، بغض النظر عن نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام نامونجو التنزاني، وضمن الرجاء المغربي التأهل عن هذه المجموعة (الرابعة)، بشكل رسمي، بعدما حصد 12 نقطة من 4 لقاءات.

ترتيب مجموعة بيراميدز فى الكونفدرالية

يحتل بيراميدز، وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع نكانا، بينما ضمن الرجاء المغربي التأهل رسميًا بعدما وصل إلى 12 نقطة، ويبقى نامونجو التنزاني في المركز الأخير بلا نقاط.

صافرة نيجيرية لمباراة بيراميدز ونكانا الزامبى

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى الكاف مهمة إدارة مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى للنيجيري جوزيف أوجابور حكما للمباراة ويعاونه المساعد الأول النيجيري، إيفوسا سيليستين إيجويدا، والمساعد الثاني من ليسوتو، سيزا شون سيزا، والحكم الرابع من نيجيريا، قادري أديمبي ، ولم يسبق أن أدار أوجابور أي مباراة للفريقين، وقاد مباراة واحدة في النسخة الحالية للكونفيدرالية، بين الاتحاد البيضاوي المغربي وإيساك البنيني ، وسبق أن أصدر الكاف قرارا، بمنع الحكم النيجيري من إدارة المباريات لمدة عام، بسبب محاولة للتلاعب في النتائج.

وذلك بعدما طلب أوجابور من الحكم الجنوب إفريقي، فيكتور جوميز، تسهيل فوز بلاتو يونايتد النيجيري على اتحاد الجزائر، في بطولة الكونفيدرالية عام 2018، مع تقديم رشوة قدرها 30 ألف دولار.