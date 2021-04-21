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الامارات | الأندية الإنجليزية تنسحب من مشروع دوري السوبر

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مانشستر - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الإنجليزية تنسحب من مشروع دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحبت أندية الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي اليوم الثلاثاء ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير بينما ذكرت تقارير أن يستعد أيضا للتخلي عن البطولة الانفصالية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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