الامارات | الأندية الإنجليزية تنسحب من مشروع دوري السوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الإنجليزية تنسحب من مشروع دوري السوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي اليوم الثلاثاء ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير بينما ذكرت تقارير أن تشيلسي يستعد أيضا للتخلي عن البطولة الانفصالية.

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