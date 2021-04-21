الامارات | شباب الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق شباب اليد في نادي الشارقة بطلاً لكأس الإمارات، للمرة الثالثة على التوالي، في مرحلته السنية (تحت 19 عاماً)، والـ12 بتاريخه، عقب فوزه على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة «23-18» في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي المدام.

وتوج رئيس اتحاد اليد نبيل عاشور، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية في النادي محمد عبيد الحصان، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اليد، فريق شباب الأهلي بالميداليات الفضية، والشارقة بالذهبية وكأس البطولة.

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