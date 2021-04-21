الامارات | الوحدة ينجو من مصيدة الجزيرة في كأس السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة ينجو من مصيدة الجزيرة في كأس السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الوحدة لكرة السلة انتصاراً صعباً على الجزيرة، بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة «82-79»، أول من أمس، على صالة بني ياس، لحساب المجموعة الثانية، في افتتاح الجولة الخامسة والختامية من الدور التمهيدي لمسابقة كأس صاحب رئيس الدولة لمرحلة الرجال. واحتاج الوحدة، لضمان انتصاره الصعب، إلى نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع «20-16 و23-13»، فيما فشل لاعبو الجزيرة في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيلهم الأفضلية في الربعين الثاني والرابع بواقع «27-22 و23-17».

وأكد الوحدة بتسجيله الانتصار الرابع على التوالي، أحقيته بإنهاء الدور التمهيدي في صدارة المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، فيما ضمن الجزيرة، رغم الخسارة، انتزاع آخر البطاقات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي، الذي ينطلق في 24 الشهر الجاري، بعد أن أنهى الدور التمهيدي بالمركز الرابع برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة عن العين الذي ودّع البطولة في الجولة الماضية.

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