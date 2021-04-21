الامارات | شباب الأهلي يستضيف بطولة الأندية الخليجية للسلة يونيو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستضيف بطولة الأندية الخليجية للسلة يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة التنظيمية لكرة السلة في دول مجلس التعاون الخليجي، نائب رئيس اتحاد السلة الإماراتي، عبداللطيف الفرادن، عن استضافة نادي شباب الأهلي لبطولة الأندية الخليجية الأبطال في نسختها الـ40، المؤهلة لبطولة آسيا، وذلك من 18 إلى 26 يونيو المقبل.

وقال الفردان لـ«الإمارات اليوم»: «استلام اللجنة التنظيمية الخليجية، الشهر الماضي، رسالة اعتذار رسمية من الاتحاد الكويتي، كان وراء إحالة الملف إلى الاتحاد الإماراتي، الذي أبدى تجاوباً كبيراً في استضافة الحدث، قبل أن يؤكد شباب الأهلي، كونه بطل دوري الموسم الماضي، الجاهزية لاستضافة الحدث على صالته».

وأضاف: «استضافة البطولة تعزز من أحقية أندية الدولة بزعامة السلة الخليجية، والدفاع عن اللقب الذي هيمنت عليه في النسخ الخمس الأخيرة، سواء شباب الأهلي في (2015 و2016 و2017)، أو الشارقة في النسختين الأخيرتين 2018 و2019».

وأوضح: « صالة نادي شباب الأهلي وقفت سنوات طويلة شاهداً على الأمجاد، سواء لفرق النادي ذاتها كونها الأكثر تتويجاً بالألقاب المحلية، أو من خلال استضافة بطولة دبي الدولية، التي تشهد مشاركة نخبة الأندية والمنتخبات في القارتين الآسيوية والإفريقية».

وقال إن البطولة تمثل عودة قوية بنسختها الـ40، بعد إلغائها العام الماضي بسبب جائحة كورونا، بجانب أهميتها كونها مؤهلة إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال، التي تستضيفها الصين العام الجاري.

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