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الامارات | «الأولمبية» تعقد جمعيتها العمومية الـ 44 غداً

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية، في الرابعة عصراً، غداً، اجتماع الجمعية العمومية الـ44 عبر المنصات الرقمية.

وقال بيان صحافي: «عممت للجنة الأولمبية الوطنية على الاتحادات دعوة الاجتماع، مرفقاً معها جدول أعمال الاجتماع، وقائمة أعضاء الجمعية العمومية».

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجنة اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم 43، واعتماد التقرير الأولمبي العام للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2020، والتقرير المالي والميزانية التقديرية لعام 2021، والميزانية التقديرية للمشاركات للعام ذاته، واعتماد برامج 2021.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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