الامارات | رابطة المحترفين تحدد مواعيد الجولات الـ 3 المتبقية للدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تحدد مواعيد الجولات الـ 3 المتبقية للدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين، أمس، عن مواعيد الجولات الثلاث المتبقية على ختام دوري الخليج العربي، الجولات «24 و25 و26»، التي ستقام بنظام اليوم الواحد في الثالث والسابع والـ11 من مايو المقبل. وتقام الجولة 24 يوم الإثنين الثالث من مايو، بحيث تنطلق ثلاث مباريات في الساعة التاسعة مساءً، وتجمع: كلباء والعين، الوصل وخورفكان، النصر والظفرة، فيما تنطلق في الساعة 11 مساءً، مباريات: الشارقة وحتا، عجمان والجزيرة، الفجيرة والوحدة، بني ياس وشباب الأهلي.

وتقام الجولة 25 يوم الجمعة السابع من مايو، وتنطلق الساعة التاسعة مساءً مباريات: خورفكان والفجيرة، عجمان والشارقة، حتا واتحاد كلباء، فيما تنطلق الساعة 11 مساءً مباريات: الجزيرة والعين، الظفرة وبني ياس، الوحدة والنصر، شباب الأهلي والوصل.

وستقام الجولة 26 والأخيرة يوم الثلاثاء 11 مايو، على أن يتم تحديد التوقيت الزمني لاحقاً لمبارياتها.

وراعت الرابطة حسابات المنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا والصراع على الهبوط، من خلال إقامة هذه التوقيتات لضربة بداية المباريات، بحيث تنطلق مباريات الفرق التي تتنافس على الأهداف نفسها.

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