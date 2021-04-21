الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرار

أبلغ لاعب دولي صاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي إدارة النادي بقراره بعدم تجديد عقده مع النادي، الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، بعدما حسم أمره في الانتقال إلى نادٍ آخر.

تجديد

طلب لاعب شاب من وكيل أعماله تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع فريقه، بعدما تلقى عرضاً جيداً من فريق ينافس على الألقاب، مشيراً إلى أنه في حال عدم قيام ناديه بالتعاقد مع لاعبين على مستوى عالٍ، فإنه يرغب في الرحيل، للحصول على فرصة الفوز بالبطولات.

لاعب

وقّع لاعب من أحد فرق دوري الخليج العربي على عقود انتقاله إلى نادٍ آخر، بداية من الموسم المقبل، ولكنه لم يعلن حتى الآن إلى حين انتهاء المباريات المتبقية، حرصاً منه على التركيز مع فريقه.

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